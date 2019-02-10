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Мотор добыл важную победу в Лиге чемпионов

Мотор добыл важную победу в Лиге чемпионов
21:14 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Мотор одержал победу в стартовом матче года Лиги чемпионов.

В премьерном поединке календарного года в Лиге чемпионов запорожский "Мотор" в родных стенах разобрался с немецким "Фленсбургом".

Гости постепенно взяли контроль над счетом на табло в свои руки и довели первую половину встречи до победного конца. Нашей команде удалось догнать соперника только на последних минутах и вырвать важнейшую победу.

Сейчас "Мотор" делит с французским "Нантом" проходные в следующий этап пятую-шестую строчки. Следующим соперником запорожцев станет венгерский "Сегед". Игра состоится через неделю на выезде.

"Мотор" (Украина) - "Фленсбург" (Германия) 28:26 (10:12 / 18:14)

Лига чемпионов. Группа В. После 11 туров

Оставшиеся матчи «Мотора»

12 тур. 17 февраля. «Пик Сегед» - «Мотор»

13 тур. 24 февраля. «Мотор» - «Скьерн»

14 тур. 3 марта. ПСЖ – «Мотор»

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Гандбол, УЕФА, Лига Чемпионов, ГК Фленсбург, Фленсбург.
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