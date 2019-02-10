Лига чемпионов: расписание матчей 1/8 финала

Во вторник, 12 февраля, Лига чемпионов возобновляет свои матчи в 2019 году. Стартует первая стадия матчей плей-офф.
Напомним, что в 1/8 финала остались самые сильные команды, которые поборются за Кубок чемпионов. Организаторы разбили первые матчи на две недели. Начало всех матчей - 22:00 по киевскому времени.
Напомним, донецкий Шахтер не смог выйти из группы, но прошел в Лигу Европы, где еще выступает киевское Динамо.
Лига чемпионов. Расписание всех матчей 1/8 финала
Первые матчи
12.02. 22:00 Манчестер Юнайтед - ПСЖ
12.02. 22:00 Рома - Порту
13.02. 22:00 Аякс - Реал Мадрид
13.02. 22:00 Тоттенхэм - Боруссия Д
19.02. 22:00 Ливерпуль - Бавария
19.02. 22:00 Лион - Барселона
20.02. 22:00 Атлетико - Ювентус
20.02. 22:00 Шальке - Манчестер Сити
Ответные матчи
05.03. 22:00 Боруссия Д - Тоттенхэм
05.03. 22:00 Реал Мадрид - Аякс
06.03. 22:00 Порту - Рома
06.03. 22:00 ПСЖ - Манчестер Юнайтед
12.03. 22:00 Манчестер Сити - Шальке
12.03. 22:00 Ювентус - Атлетико
13.03. 22:00 Бавария - Ливерпуль
13.03. 22:00 Барселона - Лион
Напомним, Кавани рискует пропустить оба матча против МЮ в Лиге чемпионов.