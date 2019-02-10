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Лига чемпионов: расписание матчей 1/8 финала

Лига чемпионов: расписание матчей 1/8 финала
16:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Представляем расписание всех матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2018/19.

Во вторник, 12 февраля, Лига чемпионов возобновляет свои матчи в 2019 году. Стартует первая стадия матчей плей-офф.

Напомним, что в 1/8 финала остались самые сильные команды, которые поборются за Кубок чемпионов. Организаторы разбили первые матчи на две недели. Начало всех матчей - 22:00 по киевскому времени.

Напомним, донецкий Шахтер не смог выйти из группы, но прошел в Лигу Европы, где еще выступает киевское Динамо.

В матчах плей-офф Лиги чемпионов впервые испробуют систему VAR

Лига чемпионов. Расписание всех матчей 1/8 финала

Первые матчи

12.02. 22:00 Манчестер Юнайтед - ПСЖ

12.02. 22:00 Рома - Порту

13.02. 22:00 Аякс - Реал Мадрид

13.02. 22:00 Тоттенхэм - Боруссия Д

19.02. 22:00 Ливерпуль - Бавария

19.02. 22:00 Лион - Барселона

20.02. 22:00 Атлетико - Ювентус

20.02. 22:00 Шальке - Манчестер Сити

Ответные матчи

05.03. 22:00 Боруссия Д - Тоттенхэм

05.03. 22:00 Реал Мадрид - Аякс 

06.03. 22:00 Порту - Рома 

06.03. 22:00 ПСЖ - Манчестер Юнайтед

12.03. 22:00 Манчестер Сити - Шальке 

12.03. 22:00 Ювентус - Атлетико 

13.03. 22:00 Бавария - Ливерпуль

13.03. 22:00 Барселона - Лион

Напомним, Кавани рискует пропустить оба матча против МЮ в Лиге чемпионов.

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УЕФА, ФК Барселона, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ЛЧ, АПЛ, ФК Реал Мадрид.
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