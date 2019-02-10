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Кавани рискует пропустить оба матча против МЮ в Лиге чемпионов

Кавани рискует пропустить оба матча против МЮ в Лиге чемпионов
15:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Наставник ПСЖ Томас Тухель поставил под сомнение участия Эдинсона Кавани в матчах против МЮ.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал травму форварда команды Эдинсона Кавани, которую тот получил в матче 24-го тура Лиги 1 против Бордо. Уругваец может пропустить первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с Манчестер Юнайтед.

«Сегодня утром хороших новостей нет. Кавани сдал медицинские тесты и в тренировочном центре пройдет еще кое-какие. Мне кажется, что ему будет очень непросто сыграть против Манчестер Юнайтед», — приводит слова немца ESPN.

«В любом случае, мы должны немного подождать, так как медицинские тесты еще будут. Клуб расскажет об этом чуть позже. Думаю, новости будут не очень хорошими. У меня все еще есть небольшая надежда, но первые результаты обследования не были хорошими».

«Волнуюсь, но только потому, что нам не хватает ключевых игроков. В таких матчах, как с МЮ, решающих в Лиге чемпионов, очень необходимы ключевые футболисты, поскольку у них есть опыт справляться с давлением в таких матчах».

В матчах плей-офф Лиги чемпионов впервые испробуют систему VAR

Кавани отметился голом во вчерашнем матче с ПСЖ (1:0). В общей сложности на его счету 16 матчей в нынешнем сезоне Лиги 1, в которых он отличился 17 мячами и 5 голевыми передачами.

Помимо Кавани, точно известно, что участие в противостоянии с МЮ не примет еще один лидер команды Неймар.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Манчестер Юнайтед состоится 12 февраля на Олд Траффорд.

 

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ПСЖ, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Лига 1, Эдинсон Кавани, Новости футбола, Томас Тухель.
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