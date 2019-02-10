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В матчах плей-офф Лиги чемпионов впервые испробуют систему VAR

В матчах плей-офф Лиги чемпионов впервые испробуют систему VAR
14:34 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: На матчах МЮ - ПСЖ и Рома - Порту введут видеоповторы.

УЕФА принял решение ввести видеоповторы в Лиге чемпионов, начиная с 1/8 финала.

Таким образом, первыми матчами в турнире, на которых испытают системы VAR станут Манчестер Юнайтед - ПСЖ и Рома - Порту, которые пройдут 12 февраля.

В матче "красных дьяволов" и парижан главным судьей станет Даниэле Орсато, а помогут ему Фабиано Прети и Алессандро Костанцо. Четвертый арбитр - Даниэле Довери. Видеоассистентами рефери назначены Марко Гвида и Массисмилиано Иррати.

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Второй поединок обслужит голландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты судиь - Марио Дикс и Хессел Стеегстра. Четвертым арбитром назначен Кевин Блом, а видеоассистентами - Пол ван Букель и Камфус Йохем.

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ПСЖ, ФК Валенсия, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, VAR.
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