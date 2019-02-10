Санчес: Мечтаю выиграть Лигу чемпионов с МЮ

Новости спорта: Нападающий Манчестер Юнайтед Алексис Санчес надеется, что сможет выиграть Лигу чемпионов.

Алексис Санчес не исключает возможность выиграть Лигу чемпионов уже в нынешнем сезоне вместе с Манчестер Юнайтед.

"Выиграть Лигу чемпионов мечтает каждый футболист, — цитирует форварда МЮ Sky Sports. – Я жил с этой мечтой, пока был в Барселоне. Надеюсь, что однажды я это сделаю, и почему бы не сейчас и не с Манчестер Юнайтед? Но будем двигаться постепенно: сначала прошли групповой этап, теперь надо справиться с ПСЖ. Думаю, если мы выиграем и не пропустим в первом матче на Олд Траффорд, то в ответном будем фаворитами".

Санчесу не везло с Лигой чемпионов: он пришел в Барселону после того, как она выиграла турнир в 2011 году, а ушел перед тем, когда она взяла трофей в 2015-м…

Первый матч 1/8 Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед – ПСЖ состоится во вторник, 12 февраля. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.