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Санчес: Мечтаю выиграть Лигу чемпионов с МЮ

Санчес: Мечтаю выиграть Лигу чемпионов с МЮ
14:06 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Нападающий Манчестер Юнайтед Алексис Санчес надеется, что сможет выиграть Лигу чемпионов.

Алексис Санчес не исключает возможность выиграть Лигу чемпионов уже в нынешнем сезоне вместе с Манчестер Юнайтед.

"Выиграть Лигу чемпионов мечтает каждый футболист, — цитирует форварда МЮ Sky Sports. – Я жил с этой мечтой, пока был в Барселоне. Надеюсь, что однажды я это сделаю, и почему бы не сейчас и не с Манчестер Юнайтед? Но будем двигаться постепенно: сначала прошли групповой этап, теперь надо справиться с ПСЖ. Думаю, если мы выиграем и не пропустим в первом матче на Олд Траффорд, то в ответном будем фаворитами".

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Санчесу не везло с Лигой чемпионов: он пришел в Барселону после того, как она выиграла турнир в 2011 году, а ушел перед тем, когда она взяла трофей в 2015-м…

Первый матч 1/8 Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед – ПСЖ состоится во вторник, 12 февраля. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

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ФК Манчестер Юнайтед, Алексис Санчес, Футбол, Новости футбола.
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