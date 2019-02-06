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Cульшер: Работа в МЮ мне подходит больше, чем в Кардиффе

Cульшер: Работа в МЮ мне подходит больше, чем в Кардиффе
12:19 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Сульшер делится впечатлениями от тренерской работы в МЮ.

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер считает, что он подходит для этой должности благодаря психологии победителя. Бывший форвард МЮ возглавил команду до конца сезона в декабре после отставки Жозе Моуринью. В 2014 году Сульшер безуспешно работал с Кардифф Сити и был уволен за неудовлетворительные результаты.

"После завершения карьеры в 2007 году я посмотрел большинство матчей МЮ, и, конечно, у меня есть мнение по поводу того, что идет правильно, а что нет", - цитирует The Telegraph Сульшера.

"Я знаю ДНК и психологию МЮ, знаю, что значит быть игроком Манчестер Юнайтед. У них есть психология победителей. Уверенность в себе. Мы хотим рисковать, хотим идти на второй, третий, четвертый гол, так мы играем в МЮ".

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"Это совсем не то, что работать с Кардиффом. Манчестер Юнайтед мне подходит больше, чем клуб, борюшийся за выживание. Я не был готов к борьбе на дне. Я не говорю, что не был готов к премьер-лиге, это другое".

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Уле-Гуннар Сульшер.
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