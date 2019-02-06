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"У нас бывают провалы" Алисон - о последних неудачах Ливерпуля

&quot;У нас бывают провалы&quot; Алисон - о последних неудачах Ливерпуля
09:57 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Голкипер Ливерпуля назвал главную проблему команды.

Вратарь «Ливерпуля» Алисон раскритиковал игру своей команды в выездном матче с «Вест Хэм Юнайтед» (1:1). Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Олимпийский».

После 25 туров «Ливерпуль», набрав 62 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отрыв мерсисайдцев от идущего вторым «Манчестер Сити» теперь составляет три очка.

«У нас бывают провалы во время матча, и случаются периоды, когда мы играем ненадёжно. Как только мы сделали несколько неточных передач, команда сразу немного потеряла веру в свою игру. Соперник же наоборот почувствовал уверенность.

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Мы должны быть готовы биться против обстоятельств, которые могут возникнуть у нас на пути. Я верю, что мы движемся правильно, но мы больше не можем позволить себе оступиться. Если мы хотим стать чемпионами, то должны выигрывать в каждом поединке», — цитирует Алисона интернет-портал Goal.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Алисон.
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