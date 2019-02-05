Пеллегрини: Клопп привык побеждать благодаря голам из офсайда

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Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини не упустил шанса уколоть коллегу из Ливерпуля Юргена Клоппа.

Ливерпуль сыграл 1:1 с Вест Хэмом, и теперь лишь на 3 очка опережает Манчестер Сити. Когда красные забивали свой гол, автор ассиста Джеймс Милнер был в офсайде, а в концовке судьи не заметили офсайд у Дивока Ориги, который мог вырвать победу для Ливерпуля.

«Клопп привык побеждать благодаря голам из офсайда. Он обыграл меня, когда я тренировал Малагу – благодаря голу из семиметрового офсайда – так что ему нечего жаловаться», — цитирует Пеллегрини ВВС.

«Теперь Ливерпуль забил из метрового офсайда. И на последней минуте Ориги был перед лайнсменом в метровом офсайде».

Вест Хэм занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч Молотобойцы проведут 9 февраля против Кристал Пэлас.