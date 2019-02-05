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Ливерпуль вновь потерял очки в матче АПЛ

Ливерпуль вновь потерял очки в матче АПЛ
07:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:

В заключительном матче 25-го тура чемпионата Англии Ливерпуль на выезде не сумел обыграть Вест Хэм.

Гости первыми открыли счет в матче, после того как Садио Мане грамотно воспользовался передачей Джеймса Милнера. Вест Хэм отыгрался через несколько минут: Фелипе Андерсон отдал на Майкла Антонио, который точно пробил в нижний угол.

Во втором тайме у обеих команд были моменты для взятия ворот, но ни одной из них не удалось их реализовать.

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После этого результата Ливерпуль остался на первом месте турнирной таблице, но теперь Манчестер Сити отстает от команды Юргена Клоппа всего на 3 очка. У Вест Хэма 32 очка и 12-я позиция.

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ФК Ливерпуль, ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, Новости футбола.
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