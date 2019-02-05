Ливерпуль вновь потерял очки в матче АПЛ

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В заключительном матче 25-го тура чемпионата Англии Ливерпуль на выезде не сумел обыграть Вест Хэм.

Гости первыми открыли счет в матче, после того как Садио Мане грамотно воспользовался передачей Джеймса Милнера. Вест Хэм отыгрался через несколько минут: Фелипе Андерсон отдал на Майкла Антонио, который точно пробил в нижний угол.

Во втором тайме у обеих команд были моменты для взятия ворот, но ни одной из них не удалось их реализовать.

После этого результата Ливерпуль остался на первом месте турнирной таблице, но теперь Манчестер Сити отстает от команды Юргена Клоппа всего на 3 очка. У Вест Хэма 32 очка и 12-я позиция.