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На стадионе в Кэнморе температура доходила до минус 30

На стадионе в Кэнморе температура доходила до минус 30
08:16 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Рейс-директор IBU Борут Нунар – об отмене гонок в Кэнморе.

Рейс-директор Международного союза биатлонистов (IBU) Борут Нунар прокомментировал отмену спринтерских гонок на этапе Кубка мира в Кэнморе.

«Утром на стадионе температура доходила до минус 30. Затем столбик термометра поднялся до минус 25, но не было никаких гарантий, что во время старта будет приемлемая температура воздуха. Поэтому мы решили отменить обе спринтерские гонки.

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Мы получали разные данные по прогнозу погоды. Была информация, что за день максимальная температура будет минус 21. Но даже если бы было минус 19, из-за ветра холод был бы особенно ощутим. Мы заботимся о здоровье спортсменов, которые уже соревновались в трудных условиях. Впереди нас ждет чемпионат мира, поэтому риск был слишком большим», - сказал Нунар.

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Биатлон, Новости спорта, Кэнмор, Борут Нунар.
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