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Биатлон: состав мужской сборной Украины на этап в США

Биатлон: состав мужской сборной Украины на этап в США
11:08 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону назвал состав на американский этап Кубка мира.

Сборная Украины на этапе в Солт-Лейк-Сити (14-17 февраля) будет представлена только тремя спортсменами во главе с лидером команды Дмитрием Пидручным. Об этом в комментарии UA:Биатлон сообщил Юрай Санитра.

«Как и планировали, в США перелетает Дмитрий Пидручный, Тарас Лесюк и Артем Тищенко. Домой вернутся Артем Прима и Сергей Семенов, которые будут готовиться в Отепя (Эстония) к старту 20 февраля на чемпионате Европы в Минске», - отметил тренер сборной Украины.

На этапе в Кэнморе украинские мужчины в эстафете заняли седьмое место, а в единственной личной гонке лучшим в команде стал Тарас Лесюк, занявший 32-е место в короткой индивидуалке.

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В рамках этапа в Солт-Лейк-Сити участники Кубка мира выступят в спринтах, гонках преследования и двух эстафетах (смешанной и одиночной смешанной).

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Сборная Украины, Биатлон, Новости спорта, Новости биатлона, Дмитрий Пидручный.
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