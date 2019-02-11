Биатлон: состав мужской сборной Украины на этап в США

Новости спорта: Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону назвал состав на американский этап Кубка мира.

Сборная Украины на этапе в Солт-Лейк-Сити (14-17 февраля) будет представлена только тремя спортсменами во главе с лидером команды Дмитрием Пидручным. Об этом в комментарии UA:Биатлон сообщил Юрай Санитра.

«Как и планировали, в США перелетает Дмитрий Пидручный, Тарас Лесюк и Артем Тищенко. Домой вернутся Артем Прима и Сергей Семенов, которые будут готовиться в Отепя (Эстония) к старту 20 февраля на чемпионате Европы в Минске», - отметил тренер сборной Украины.

На этапе в Кэнморе украинские мужчины в эстафете заняли седьмое место, а в единственной личной гонке лучшим в команде стал Тарас Лесюк, занявший 32-е место в короткой индивидуалке.

В рамках этапа в Солт-Лейк-Сити участники Кубка мира выступят в спринтах, гонках преследования и двух эстафетах (смешанной и одиночной смешанной).