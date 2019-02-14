Скачать
Четверг, 14.02.2019
Где смотреть матчи Динамо и Шахтера 14 февраля
Где смотреть матчи Динамо и Шахтера 14 февраля
Лига чемпионов. Реал обыграл Аякс с помощью VAR
Лига чемпионов. Реал обыграл Аякс с помощью VAR
Бокс. Шилдс и Хаммер проведут бой за титул абсолютной чемпионки мира
Бокс. Шилдс и Хаммер проведут бой за титул абсолютной чемпионки мира
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели

Ледяные Волки обыграли МХК Динамо и прервали 24-матчевую серию поражений

Ледяные Волки обыграли МХК Динамо и прервали 24-матчевую серию поражений
10:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Киевляне забросили победную шайбу за 22 секунды до конца матча.

В Киеве стартовал 36 тур чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч встречей между столичными «Ледяными Волками» и МХК «Динамо». Отметим, что в пяти из шести поединках между этими клубами победителем оставался именно харьковский клуб.

Первый период «Ледяные Волки» начали с быстрой заброшенной шайбы – на первой же минуте встречи отличился Сергей Микульчик. Паритет на табло харьковчане восстановили благодаря точному броску в большинстве от Руслана Лисина на экваторе периода. Однако хозяевам площадки ещё до первого перерыва удалось вернуть себе минимальное преимущество – счёт 2:1 на табло установил Николай Дворник.

Во второй двадцатиминутке киевляне только увеличили разрыв между командами, третью шайбу в ворота Ильи Бандуряна отправил Никита Шабанов. И как бы харьковская команда не пыталась отыграться, но Виталий Власенко смог удержать на замке свои ворота.

На третий период команда из Харькова вышла с целью вырвать победу у своего киевского оппонента. Пропустив в начале периода от Никиты Шабанова, "динамовцы" смогли совершить невероятный камбек благодаря шайбам от Алексея Сиротенко, Руслана Максименко и Дмитрия Халина. Однако за 22 секунды до конца основного времени Алексей Овчинников забросил пятую шайбу в ворота харьковчан и помог своему клубу вырвать волевые три очка.

Таким образом «Ледяные Волки» прерывают 24-матчевую серию поражений, и во второй раз в сезоне обыгрывают МХК «Динамо».

«Ледяные Волки» - МХК «Динамо» 5:4 (2:1, 1:0, 2:3)

Шайбы: 1:0 Микульчик (Овчинников, Шабанов), 0:55. 1:1 Лисин (Олейник - больш.), 15:00. 2:1 Дворник (Давиденко), 19:56. 3:1 Шабанов (Овчинников), 31:01. 4:1 Шабанов, 43:49. 4:2 Сиротенко (Наливайко), 46:00. 4:3 Максименко (Чердак, Поддубный), 48:03. 4:4 Халин (Наливайко, Сиротенко), 55:10. 5:4 Овчинников (Давиденко), 59:38.

Ледяные Волки: Власенко (Глотов); Чикида - Ордынский, Федосов - Давиденко, Савченко - Панков, Привалихин - Боронило; Найдёнов - Дворник - Бурнатов, Овчинников - Микульчик - Шабанов, Дуюн - Борисов - Болотин, Тищенко, Проценко.

МХК Динамо: Бандурян (Рыжов); Лисин - Фирсов, Скрипец - Поддубный, Забулонов - Наливайко, Шматько - Бабчук; Геворкян - Новиков - Олейник, Чердак (К) - Максименко (А) - Кобиков (А), Халин - Сиротенко - Пойманов, Худяков - Праведный.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Хоккей, Новости спорта, ХК Ледяные Волки, Ледяные Волки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аякс 1:2 Реал Мадрид: события матча
02 Тоттенхэм - Боруссия Д 3:0 события матча (Видео)
03 Лига чемпионов. Реал обыграл Аякс с помощью VAR
04 Тоттенхэм разгромил Боруссию Д в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
05 Бокс. Шилдс и Хаммер проведут бой за титул абсолютной чемпионки мира
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь