Ледяные Волки обыграли МХК Динамо и прервали 24-матчевую серию поражений

Новости спорта: Киевляне забросили победную шайбу за 22 секунды до конца матча.

В Киеве стартовал 36 тур чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч встречей между столичными «Ледяными Волками» и МХК «Динамо». Отметим, что в пяти из шести поединках между этими клубами победителем оставался именно харьковский клуб.

Первый период «Ледяные Волки» начали с быстрой заброшенной шайбы – на первой же минуте встречи отличился Сергей Микульчик. Паритет на табло харьковчане восстановили благодаря точному броску в большинстве от Руслана Лисина на экваторе периода. Однако хозяевам площадки ещё до первого перерыва удалось вернуть себе минимальное преимущество – счёт 2:1 на табло установил Николай Дворник.

Во второй двадцатиминутке киевляне только увеличили разрыв между командами, третью шайбу в ворота Ильи Бандуряна отправил Никита Шабанов. И как бы харьковская команда не пыталась отыграться, но Виталий Власенко смог удержать на замке свои ворота.

На третий период команда из Харькова вышла с целью вырвать победу у своего киевского оппонента. Пропустив в начале периода от Никиты Шабанова, "динамовцы" смогли совершить невероятный камбек благодаря шайбам от Алексея Сиротенко, Руслана Максименко и Дмитрия Халина. Однако за 22 секунды до конца основного времени Алексей Овчинников забросил пятую шайбу в ворота харьковчан и помог своему клубу вырвать волевые три очка.

Таким образом «Ледяные Волки» прерывают 24-матчевую серию поражений, и во второй раз в сезоне обыгрывают МХК «Динамо».

«Ледяные Волки» - МХК «Динамо» 5:4 (2:1, 1:0, 2:3)

Шайбы: 1:0 Микульчик (Овчинников, Шабанов), 0:55. 1:1 Лисин (Олейник - больш.), 15:00. 2:1 Дворник (Давиденко), 19:56. 3:1 Шабанов (Овчинников), 31:01. 4:1 Шабанов, 43:49. 4:2 Сиротенко (Наливайко), 46:00. 4:3 Максименко (Чердак, Поддубный), 48:03. 4:4 Халин (Наливайко, Сиротенко), 55:10. 5:4 Овчинников (Давиденко), 59:38.

Ледяные Волки: Власенко (Глотов); Чикида - Ордынский, Федосов - Давиденко, Савченко - Панков, Привалихин - Боронило; Найдёнов - Дворник - Бурнатов, Овчинников - Микульчик - Шабанов, Дуюн - Борисов - Болотин, Тищенко, Проценко.

МХК Динамо: Бандурян (Рыжов); Лисин - Фирсов, Скрипец - Поддубный, Забулонов - Наливайко, Шматько - Бабчук; Геворкян - Новиков - Олейник, Чердак (К) - Максименко (А) - Кобиков (А), Халин - Сиротенко - Пойманов, Худяков - Праведный.