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Футзал: женская сборная Украины прибыла в Португалию на Евро-2019

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Футзал: женская сборная Украины прибыла в Португалию на Евро-2019
14:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: АФУ

Новости спорта: Женская сборной Украины прибыла в Португалию на матч 1/2 финала Евро-2019, который состоится 15 февраля.

Вчера, 13 февраля, подопечные Олега Шайтанова рейсом из Борисполя через немецкий Франкфурт-на-Майне прибыли в город Порту, где в местном отеле Holiday Inn Porto Gaia будут базироваться на протяжении всего турнира вместе с тремя другими сборными. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.

После обеда украинские футзалистки провели тренировку, которая проходила во дворце спорта Pavilhao Multiusos De Gondomar и длилась 90 минут. Также на главной арене соревнований состоялось организационное совещание глав делегаций команд-участниц Финала Четырех.

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Перед матчем у команды запланированы две тренировки, а также пресс-конференция с участием главных тренеров четырех сборных.

Как сообщалось, дебютный чемпионат Европы по футзалу среди женщин состоится в португальском городе Гондомар. В финальной части ЧЕ-2019 примут участие четыре команды, победившие в своих отборочных группах. В 1/2 финала Евро-2019 женская сборная Украины 15 февраля встретится с Португалией (матч начнется в 23.45 по киевскому времени), а во втором поединке этой стадии сойдутся Испания и Россия.

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Сборная Украины, Футзал, АФУ, Новости футзала, Евро-2019.
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