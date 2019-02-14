Скачать
Четверг, 14.02.2019
Где смотреть матчи Динамо и Шахтера 14 февраля
Где смотреть матчи Динамо и Шахтера 14 февраля
Лига чемпионов. Реал обыграл Аякс с помощью VAR
Лига чемпионов. Реал обыграл Аякс с помощью VAR
Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Дохе
Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Дохе
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели

Биатлон. Состав сборной Украины на чемпионат Европы в Беларуси

Биатлон. Состав сборной Украины на чемпионат Европы в Беларуси
17:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Стала известна окончательная заявка украинской сборной на чемпионат Европы по биатлону, который на следующей неделе будет проходить в Раубичах (Беларусь)

Как сообщил официальному сайту Федерации биатлона Украины генеральный секретарь ФБУ Роман Бондарук, на европейском чемпионате могут выступить:

Женщины - Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Журавок, Яна Бондарь, Надежда Белкина, Ольга Абрамова;

Украинец Кинаш получил медаль на ЕЮОФ-2019

Мужчины - Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко.

Чемпионат Европы по биатлону пройдет 20 - 24 февраля в Раубичах (Беларусь). В программе турнира - индивидуальные гонки, две смешанных эстафеты, а также спринты и гонки преследования.

Квота украинской команды на каждый старт составляет 6 участников. Спортсмены, участвующие в гонках восьмого этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, прилетят в Раубичи 19 февраля и в индивидуальных гонках выступать не будут.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Биатлон, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Чемпионат Европы по биатлону.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аякс 1:2 Реал Мадрид: события матча
02 Лига чемпионов. Реал обыграл Аякс с помощью VAR
03 Тоттенхэм - Боруссия Д 3:0 события матча (Видео)
04 "Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели
05 Бокс. Шилдс и Хаммер проведут бой за титул абсолютной чемпионки мира
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь