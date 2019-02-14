Биатлон. Состав сборной Украины на чемпионат Европы в Беларуси

Новости спорта: Стала известна окончательная заявка украинской сборной на чемпионат Европы по биатлону, который на следующей неделе будет проходить в Раубичах (Беларусь)

Как сообщил официальному сайту Федерации биатлона Украины генеральный секретарь ФБУ Роман Бондарук, на европейском чемпионате могут выступить:

Женщины - Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Журавок, Яна Бондарь, Надежда Белкина, Ольга Абрамова;

Мужчины - Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко.

Чемпионат Европы по биатлону пройдет 20 - 24 февраля в Раубичах (Беларусь). В программе турнира - индивидуальные гонки, две смешанных эстафеты, а также спринты и гонки преследования.

Квота украинской команды на каждый старт составляет 6 участников. Спортсмены, участвующие в гонках восьмого этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, прилетят в Раубичи 19 февраля и в индивидуальных гонках выступать не будут.