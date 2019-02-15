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Биатлон. Сегодня в Солт-Лейк-Сити пройдет мужская спринтерская гонка

Биатлон. Сегодня в Солт-Лейк-Сити пройдет мужская спринтерская гонка
15:50 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта: В Солт-Лейк-Сити (США) в пятницу, 15 февраля, состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами.

В 20.15 по киевскому времени на старт выйдут 87 биатлонистов, Украину представят Дмитрий Пидручный (10-й номер), Артем Тищенко (23) и Тарас Лесюк (58).

На субботу намечены гонки преследования, а в воскресенье пройдут одиночная смешанная и классическая смешанная эстафеты.

Биатлон. Результаты женского спринта в Солт-Лейк-Сити 14.02.2019

Гонки проводятся на трассе, которая в 2002 году принимала соревнования зимних Олимпийских игр. С тех пор Солт-Лейк-Сити ни разу не принимал важные международные старты 

В общем зачете Кубка мира после семи этапов лидируют норвежец Йоханнес Бё и итальянка Доротея Вирер.

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