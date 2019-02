Биатлон. Результаты женского спринта в Солт-Лейк-Сити 14.02.2019

На этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) прошёл женский спринт на 7,5 км. Победу одержала норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, второе место заняла финка Кайса Мякяряйнен, третье — немка Франциска Хильдебранд.

Лучший результат среди украинок показала Юлия Джима, которая заняла итоговое 10-е место.

Спринт. Женщины, 7,5 км

1. Марте Олсбю Ройселанд (0+0) 19:47,6

2. Кайса Макаряйнен (0+1) +11,5

3. Франциска Хильдебранд (0+0) +21,4

Цветочная церемония:

Join us now for the flower ceremony of the women's sprint here in #SOHO19 and let's give another big round of applause to the Top 6!

You can rewatch the women's sprint on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/gNEztBD7Ac

— IBU World Cup (@IBU_WC) 14 февраля 2019 г.