Ударный второй период принёс Донбассу победу над Белым Барсом

Новости спорта: Дублем в составе дончан отметился Артём Пуголовкин.

В Белой Церкви матчем между местным «Белым Барсом» и донецким «Донбассом» стартовал 38-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч.

Матч команды начали совершенно на равных и сходу было видно, что «барсы» готовы давать бой действующему чемпиону Украины. Однако череда удалений под конец периода сломала игру "барсов" и Вадим Мазур смог отрыть счёт в поединке.

Паритет на табло белоцерковцы восстановили только на экваторе встречи, когда Денис Бородай после отличного паса от Назара Ружникова, прошил Богдана Дьяченко. Под конец двадцатиминутки донецкий клуб прорвало и за последние 7 минут второго периода в воротах Кирилла Кучера по очереди отличились Александр Костиков, Тигран Манукян и Виктор Захаров, установив счёт на табло 1:4.

В заключительном отрезке встречи Артём Пуголовкин дважды отличился в воротах Александра Качулы, который заменил в створе ворот Кирилла Кучера, установив окончательный счёт в матче. А все попытки белоцерковского клуба отыграться своей уверенной игрой сводил "на нет" Богдан Дьяченко.

Итоговый счет 1:6 и «Донбасс» вновь выходит на первое место в турнирной таблице, опережая преследователей из Кременчуга на 2 очка.

«Белый Барс» – «Донбасс» 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Шайбы: 0:1 Мазур (Коренчук, Дьяченко - больш.), 16:39; 1:1 Бородай (Ружников), 29:54; 1:2 Костиков (Захаров, Манукян), 33:48; 1:3 Манукян (Костиков, Романенко), 37:10; 1:4 Захаров (Костиков), 39:14; 1:5 Пуголовкин (Гончаров - больш.), 50:53; 1:6 Пуголовкин (Мазур), 56:46

Белый Барс: Кучер (Качула - с 40:00); Васильев - Ядловский (А), Гребеник - Таран (А), Логач - Грицюк, Гриценко - Собко; Куцевич - Качан - Лесников, Панченко - Ружников - Бородай, Арабов - Печерских - Тимченко (К), Панов - Дурдыев - Ромахин.

Донбасс: Дьяченко (Костенко); Александров - Романенко, Игнатенко - Гончаров, Жовнир - Григорьев, Воронин - Мостовой; Лялька (А) - Мазур - Коренчук (А), Манукян - Захаров (К) - Костиков, Пуголовкин - Кузьмик - Никифоров, Денискин - Карпенко - Разумов.