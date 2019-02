Биатлон: результаты мужской индивидуальной гонки ЧЕ-2019

Красимир Анев из Болгарии стал победителем 20-километровой индивидуальной гонки в первый день чемпионата Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь).

Анев с одной штрафной минутой на четырех огневых рубежах опередил на 3,7 секунды серебряного призера норвежца Тарьей Бё (3 промаха) и на 11,1 секунды его соотечественника Эндре Стрёмсхейма (2), которому досталась "бронза".

Your Top 3 of the men's Individual at the #OECH19 in Minsk-Raubichi



Krasimir Anev @BUL_Biathlon

@tarjei_boe @NSSF_Biathlon

Endre Stroemsheim @NSSF_Biathlon



You can rewatch the entire men's Invididual on

