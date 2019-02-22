ЧЕ-2019 по биатлону. Результаты смешанной эстафеты 21.02.2019

Анастасия Меркушина передала эстафету второй, Вита Семеренко удержала эту позицию, Сергей Семенов пятым отправил на дистанцию Артема Приму, который на предпоследнем огневом рубеже получил один штрафной круг и в итоге финишировал седьмым, сообщает Укринформ.
Гонка завершилась победой команды Швеции. Вторыми с отставанием 17,7 секунды финишировали представители Германии, третьими - биатлонисты Беларуси (+29,9).
Смешанная эстафета
1. Швеция Швеция (0+8) 1:05:16,0
2. Германия Германия (0+6) +17,7
3. Беларусь (0+6) +29,8
4. Россия Россия (0+6) +47,3
5. Норвегия Норвегия (0+5) +1:19,8
6. Болгария (0+6) +1:30,0
7. Украина Украина (1+7) +1:43,9
8. Италия (0+5) +2:10,8
Всего за награды в эстафете боролись 20 сборных.
23 февраля континентальное первенство продолжат спринтерские старты. Завершится чемпионат Европы 24 февраля гонками преследования.
Напомним, в первый соревновательный день Юлия Журавок стала серебряным призером в индивидуальной гонке на 15 км.