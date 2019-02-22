ЧЕ-2019 по биатлону. Результаты смешанной эстафеты 21.02.2019

Новости спорта: Сборная Украины заняла седьмое место в классической смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь).

Анастасия Меркушина передала эстафету второй, Вита Семеренко удержала эту позицию, Сергей Семенов пятым отправил на дистанцию Артема Приму, который на предпоследнем огневом рубеже получил один штрафной круг и в итоге финишировал седьмым, сообщает Укринформ.

Гонка завершилась победой команды Швеции. Вторыми с отставанием 17,7 секунды финишировали представители Германии, третьими - биатлонисты Беларуси (+29,9).

Смешанная эстафета

1. Швеция Швеция (0+8) 1:05:16,0

2. Германия Германия (0+6) +17,7

3. Беларусь (0+6) +29,8

4. Россия Россия (0+6) +47,3

5. Норвегия Норвегия (0+5) +1:19,8

6. Болгария (0+6) +1:30,0

7. Украина Украина (1+7) +1:43,9

8. Италия (0+5) +2:10,8

Всего за награды в эстафете боролись 20 сборных.

23 февраля континентальное первенство продолжат спринтерские старты. Завершится чемпионат Европы 24 февраля гонками преследования.

Напомним, в первый соревновательный день Юлия Журавок стала серебряным призером в индивидуальной гонке на 15 км.