Определились финалисты Кубка Украины по волейболу

Новости спорта: 22 февраля в Запорожье состоялись полуфиналы женского розыгрыша Кубка Украины.

22 февраля в Запорожье в Дворце спорта "Юность" состоялись полуфинальные матчи Кубка Украины по волейболу сезона-2018/19 среди женских команд.

Хозяйки площадки, запорожская "Орбита", в первом полуфинале не оставила шансов тернопольской «Галичанке», уверенно победив в трех партиях. Самой результативной волейболисткой матча стала нападающая «Орбиты» Виктория Саченко, записавшая на свой счет 19 очков.

В другом полуфинале борьбы также не получилось. Южненский "Химик" в трех сетах спокойно разобрался с луцкой «Волынью». Главным творцом победы команды из Южного стала Юлия Бойко, принесшая своей команде 21 очко.

Кубок Украины-2018/19. Женщины. Полуфиналы

"Орбита" – "Галичанка" 3:0 (25:14, 25:15, 29:27)

"Химик" – "Волынь" 3:0 (25:16, 25:19, 25:12)

Матч за третье место и финал Кубка Украины по волейболу состоятся в субботу, 23 февраля. Игра между «Галичанкой» и «Волынью» начнется в 11:00, «Орбита» и «Химик» откроют решающее противостояние в 13:00.