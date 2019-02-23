Холлоуэй и Порье сразятся за пояс временного чемпиона UFC в легком весе

Новости спорта: Тони Фергюсон отказался от боя за временный титул.

Американцы Макс Холлоуэй и Дастин Порье 13 апреля на шоу UFC 236 проведут бой за титул временного чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг), сообщил ESPN президент UFC Дана Уайт.

По словам Уайта, поединок с Холлоуэем за временный титул изначально предлагался 35-летнему Тони Фергюсону (24 победы, 3 поражения), но тот отказался.

Чемпионом UFC в легком весе является россиянин Хабиб Нурмагомедов (27 побед, 0 поражений). Однако он был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады.

Ранее сообщалось, что Гастелум и Адесанья проведут бой за временный титул UFC