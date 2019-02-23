ЧЕ-2019 по биатлону. Результаты мужского спринта 23.02.2019

Новости спорта: Лучшим из украинцев стал Пидручный, финишировавший в конце топ-20.

В белорусских Раубичах мужской спринтерской гонкой продолжился чемпионат Европы-2019 по биатлону.

Чемпионом Европы в спринте стал норвежец Тарьей Бе, серебряную медаль для Швеции завоевал Йеспер Нелин, бронзовая награда в активе россиянина Дмитрия Малышко.

В украинской сборной лучшим уже по традиции стал Дмитрий Пидручный, который здорово начал гонку, и после первого огневого рубежа был среди лидеров. Скорость лидер нашей команды показал очень приличную, став 8-м по чистому ходу среди всех 114-ти стартовавших соперников. Но два промаха в стойке лишили Дмитрия шансов на медали. В итоге Пидручный - 18-й, отстав от призовой тройки всего на полминуты.

Остальные украинцы также не справились со стрельбой, а у Тараса Лесюка к тому же возникли проблемы с винтовкой, из-за которой он потерял полминуты на лежке.

1. Тарьей Бе (1+0) 21:40,1

2. Йеспер Нелин (0+0) +10,6

3. Дмитрий Малышко (0+0) +35,2

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18. Дмитрий Пидручный (0+2) +1:04,2

26. Артем Прима (1+1) +1:19,4

33. Руслан Ткаленко (1+1) +1:30,1

41. Сергей Семенов (0+1) +1:37,8

61. Артем Тищенко (0+2) +2:07,7

90. Тарас Лесюк (2+1) +3:23,5