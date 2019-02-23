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Суббота, 23.02.2019
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ЧЕ-2019 по биатлону. Результаты женского спринта 23.02.2019

ЧЕ-2019 по биатлону. Результаты женского спринта 23.02.2019
14:45 Сегодня Телеграф sport.ua biathlon.com.ua

Новости спорта: 23-го февраля в белорусских Раубичах состоялся женский спринт в рамках чемпионата Европы по биатлону.

В женском спринте украинки также не сумели завоевать медали. Как и в мужской гонке, все представители Украины ошибались на стрельбе минимум один раз. По одному штрафному кругу пришлось пробежать Юлии Журавок, Анастасии Меркушиной, Вите Семеренко и Надежде Белкиной. Вале Семеренко пришлось пробежать лишние 300 метров дистанции, а Яна Бондарь и вовсе закрыла только половину мишеней.

С такими проблемами на стрельбе, а также с посредственной скоростью на лыжне, подопечные Андрея Прокунина не могли завоевать медаль. Лучшей стала Анастасия Меркушина, которая заняла 8-е место. Вита Семеренко стала 17-й, Надежда Белкина - 24-й. Валя Семеренко и Юлия Журавок показали 31-е и 32-е время на финише соответственно, а Яна Бондарь не смогла даже пробиться в гонку преследования.

ЧЕ-2019 по биатлону. Результаты мужского спринта 23.02.2019

Удачно сложилась гонка для шведским биатлонисток. Мона Брорссон закрыла все мишени в спринте и завоевала золотую медаль, а Ханна Эберг с двумя кругами штрафа в пассиве добыла бронзовую награду. Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт не закрыла одну мишень, но все равно стала вице-чемпионкой Европы.

1. Мона Брорссон (0+0) 19:37,4

2. Екатерина Юрлова-Перхт (0+1) +37,5

3. Ханна Эберг (0+2) +45,6

...

8. Анастасия Меркушина (1+0) +1:12,4

17. Вита Семеренко (0+1) +1:33,4

24. Надежда Белкина (0+1) +1:50,8

31. Валя Семеренко (0+2) +2:00,8

32. Юлия Журавок (0+1) +2:04,7

62. Яна Бондарь (2+3) +3:24,4

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