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Химик в шестой раз подряд выиграл Кубок Украины по волейболу

Химик в шестой раз подряд выиграл Кубок Украины по волейболу
17:56 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ВК Химик

Новости спорта: Сегодня в Запорожье были сыграны два заключительных матча розыгрыша Кубка Украины среди женщин сезона 2018-2019 годов.

В финальном матче за главный приз турнира сошлись хозяева площадки волейболистки запорожской "Орбиты-ЗНУ-ОДЮСШ" и южненского "Химика".

В каждой из трех партий настоящая борьба шла примерно до середины каждого сета. А затем более опытные игроки "Химика" создавали себе определенный задел и уверенно доводили партии до победы. В итоге 3:0 и южненская команда в шестой раз подряд подняла у себя над головой Кубок Украины.

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Состав команды "Химика" - обладателя Кубка страны - Елена Напалкова (набрала 5 очков), Екатерина Дудник (16), Диана Карпец (15), Юлия Микитюк (7), Юлия Бойко (16), Диана Дрозд (6), Кристина Немцева - либеро (стартовый). На замену выходили - Диана Степановская (0) и Дарья Великоконь (0). Тренер - Евгений Николаев

"Орбита-ЗНУ-ОДЮСШ": Елена Грицуняк (2), Полина Пасс (9), Ксения Пугач (4), Юлия Дымар (12), Виктория Савченко (9), Лидия Лучко (6), Виктория Николайчук (либеро). Главный тренер - Владимир Бузаев.

Кубок Украины по волейболу. Женщины

Запорожье. Дворец спорта "Юность"

23 февраля. Финал

"Химик" (Южный) - "Орбита- ЗНУ-ОДЮСШ" (Запорожье)

3:0 (25:20, 25:16, 25:21)

Также три сета потребовалось и для выявления бронзового призера. Здесь луцкая "Волынь-Университет" оказалась сильнее тернопольской "Галычанки-ТНЭУ". Лишь во втором сете, завершившемся со счетом 25:23 в пользу команды из Луцка, зрители увидели интригу, а что касается первой и третьей партии, то здесь вопрос о победителе был снят задолго до их окончания.

Матч за 3 место

"Волынь-Университет" (Луцк) - "Галычанка-ТНЭУ" (Тернополь)

3:0 (25:18, 25:23, 25:17)

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Волейбол, Видео, ВК Химик, Новости волейбола, Кубок Украины по волейболу, Альманах-2019.
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