На Кубок Дерюгиной приедут гимнастки из 30 стран

Новости спорта: Кубок Дерюгиной пройдет в Киеве с 14 по 17 марта.

Спортсменки будут бороться за престижные награды этапа мировой серии Гран-При. Младшие представительницы этого вида спорта будут бороться за медали международного турнира «Кубок Дерюгиной», который имеет официальный статус соревнований, проходящих под эгидой Международной федерации гимнастики.

В этом году в программе «Гран-При» впервые будут соревноваться команды в групповых упражнениях, которые ранее, выступали только в рамках международного турнира. Ожидается участие сборных, которых смело можно назвать мировыми лидерами. Некоторые из них впервые покажут свои, возможно, олимпийские программы. Напомним, что упражнения с 5 мячами и 4 булавами и 3 обручами будут обязательными на предстоящей Олимпиаде в Токио - 2020.

Уже традиционно в индивидуальном первенстве этапа серии «Гран-При» будут соревноваться лидеры мирового рейтинга, среди них и украинка Влада Никольченко, которая на прошлом чемпионате мира в Софии, Болгария, остановилась в шаге от пьедистала, заняв четвертое место.

Гимнастки-юниоры выступят как в индивидуальном первенстве, так и в групповых упражнениях. Программа спортсменок младшего возраста такая насыщенная через предстоящий Чемпионат мира среди юниоров, который пройдет впервые в истории в июле этого года.