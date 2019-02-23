Скачать
Воскресенье, 24.02.2019
Украинский гимнаст Радивилов выиграл этап Кубка мира в Австралии
Украинский гимнаст Радивилов выиграл этап Кубка мира в Австралии
Дубль Мбаппе - в обзоре матча ПСЖ - Ним (Видео)
Дубль Мбаппе - в обзоре матча ПСЖ - Ним (Видео)
ЧЕ-2019 по биатлону. Результаты женской гонки преследования 24.02.2019
ЧЕ-2019 по биатлону. Результаты женской гонки преследования 24.02.2019
Петр Ян - Джон Додсон. Видео зрелищного боя
Петр Ян - Джон Додсон. Видео зрелищного боя

УХЛ. Результаты матчей 23.02.2019

УХЛ. Результаты матчей 23.02.2019
21:59 Сб, 23 Февраль 2019 Телеграф Фото: УХЛ

Новости спорта: Донбасс обыграл херсонский Днепр и гарантировал себе место в полуфинале плей-офф.

"Донбасс" – "Днепр" 7:1 (2:1, 3:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 Никифоров (Жовнир - больш.), 7:36; 2:0 Лялька (Коренчук), 17:36; 2:1 Золотухин (Жвачкин), 18:30; 3:1 Лялька, 21:03; 4:1 Манукян (Захаров), 24:29; 5:1 Коренчук (Жовнир, Лялька), 37:08; 6:1 Мостовой (Костиков, Захаров), 41:38; 7:1 Захаров (Манукян - больш.), 49:21;

Донбасс: Дьяченко (Костенко); Сильницкий - Романенко, Гончаров - Игнатенко, Жовнир - Григорьев, Александров - Мартынюк; Лялька (А) - Мазур - Коренчук (А), Манукян - Захаров (К) - Костиков, Пуголовкин - Кузьмик - Никифоров, Мостовой - Воронин - Денискин.

Днепр: Петров (Сурканов – с 37:08); Белоусов (А) - Декало, Пугачёв - Будько, Шулешов - Матусевич, Кругляков - Сирченко; Жвачкин (К) - Золотухин - Макарицкий, Бондаренко - Ромащенко (А) - Коваленко, Матвиенко - Дунаев - Черемнов, Тимченко - Целогородцев - Зык.

Усик в Одессе вышел на лед в форме детского хоккейного клуба: видео

"Динамо" - "Ледяные Волки" 6:3 (1:1, 4:0, 1:2)

Шайбы: 0:1 Шабанов (Овчинников), 11:39, 1:1 Пойманов (Сиротенко, Халин - больш.), 16:52, 2:1 Сиротенко (Пойманов, Бабчук), 21:51, 3:1 Олейник (Скрипец), 23:21, 4:1 Фирсов (Скрипец, Максименко - больш.), 35:47, 5:1 Бабчук (Халин, Пойманов - больш.), 37:05, 5:2 Федосов (Шабанов, Микульчик - больш.), 43:29, 6:2 Чердак (Халин - больш.), 56:20, 6:3 Давыденко (Шабанов, Овчинников) 56:52.

МХК Динамо: Мамедов (Гурко); Фирсов - Наливайко, Шматько - Поддубный, Бабчук - Лисин, Скрипец - ; Чердак (К) - Максименко (А) - Олейник (А), Геворкян - Праведный - Худяков, Сиротенко - Халин - Пойманов, Колядинский - Гайдамака

Ледяные Волки: Власенко (Глотов); Чикида - Ордынский, Федосов - Давиденко, Привалихин - Боронило, - ; Найдёнов - Дворник (А) - Бурнатов, Овчинников (А) - Микульчик (К) - Шабанов, Болотин - Борисов - Дуюн, Шах

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Хоккей, ХК Донбасс, ХК Динамо, Новости хоккея, УХЛ, ХК Днепр, ХК Ледяные Волки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Великолепный хет-трик Месси - в обзоре матча Севилья - Барселона (Видео)
02 Джо Джойс - Бермейн Стиверн. Видео нокаута
03 Поздний гол Джеко принес победу Роме над Фрозиноне (Видео)
04 Бокс. Митрофанов победил Росалеса в Киеве
05 Джошуа высказался о Ломаченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь