УХЛ. Результаты матчей 23.02.2019

Новости спорта: Донбасс обыграл херсонский Днепр и гарантировал себе место в полуфинале плей-офф.

"Донбасс" – "Днепр" 7:1 (2:1, 3:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 Никифоров (Жовнир - больш.), 7:36; 2:0 Лялька (Коренчук), 17:36; 2:1 Золотухин (Жвачкин), 18:30; 3:1 Лялька, 21:03; 4:1 Манукян (Захаров), 24:29; 5:1 Коренчук (Жовнир, Лялька), 37:08; 6:1 Мостовой (Костиков, Захаров), 41:38; 7:1 Захаров (Манукян - больш.), 49:21;

Донбасс: Дьяченко (Костенко); Сильницкий - Романенко, Гончаров - Игнатенко, Жовнир - Григорьев, Александров - Мартынюк; Лялька (А) - Мазур - Коренчук (А), Манукян - Захаров (К) - Костиков, Пуголовкин - Кузьмик - Никифоров, Мостовой - Воронин - Денискин.

Днепр: Петров (Сурканов – с 37:08); Белоусов (А) - Декало, Пугачёв - Будько, Шулешов - Матусевич, Кругляков - Сирченко; Жвачкин (К) - Золотухин - Макарицкий, Бондаренко - Ромащенко (А) - Коваленко, Матвиенко - Дунаев - Черемнов, Тимченко - Целогородцев - Зык.

"Динамо" - "Ледяные Волки" 6:3 (1:1, 4:0, 1:2)

Шайбы: 0:1 Шабанов (Овчинников), 11:39, 1:1 Пойманов (Сиротенко, Халин - больш.), 16:52, 2:1 Сиротенко (Пойманов, Бабчук), 21:51, 3:1 Олейник (Скрипец), 23:21, 4:1 Фирсов (Скрипец, Максименко - больш.), 35:47, 5:1 Бабчук (Халин, Пойманов - больш.), 37:05, 5:2 Федосов (Шабанов, Микульчик - больш.), 43:29, 6:2 Чердак (Халин - больш.), 56:20, 6:3 Давыденко (Шабанов, Овчинников) 56:52.

МХК Динамо: Мамедов (Гурко); Фирсов - Наливайко, Шматько - Поддубный, Бабчук - Лисин, Скрипец - ; Чердак (К) - Максименко (А) - Олейник (А), Геворкян - Праведный - Худяков, Сиротенко - Халин - Пойманов, Колядинский - Гайдамака

Ледяные Волки: Власенко (Глотов); Чикида - Ордынский, Федосов - Давиденко, Привалихин - Боронило, - ; Найдёнов - Дворник (А) - Бурнатов, Овчинников (А) - Микульчик (К) - Шабанов, Болотин - Борисов - Дуюн, Шах