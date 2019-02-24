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Фристайл. Абраменко занял 7-е место на этапе Кубка мира в Раубичах

Фристайл. Абраменко занял 7-е место на этапе Кубка мира в Раубичах
08:10 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Украинские фристайлисты Александр Абраменко и Ольга Полюк выступили на этапе Кубка мира в беларуских Раубичах.

Вице-чемпион мира показал шестой результат в квалификации – 111.51 балла с прыжком back/Full-DoubleFull-Full (4,425 сложность). В первом финале украинец с тем же прыжком показал седьмое место (109.29 балла) и не сумел пробиться в суперфинал, отстав от первой шестерки на 2,22 бала.

Победа досталась чемпиону мира-2019 россиянину Максиму Бурову, тогда как его старший брат бронзовый призер Игр-2018 Илья Буров также не попал в суперфинал.

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Представительница Украины в женской части соревнований Ольга Полюк также не сумела пробиться в суперфинал и заняла девятое место – 71.91 балла с прыжком back/Lay-Tuck-Tuck (3,392 сложность).

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Фристайл, Александр Абраменко, Ольга Полюк.
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