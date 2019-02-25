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Менеджер Нурмагомедова: Макгрегор и вся Ирландия боятся реванша

Менеджер Нурмагомедова: Макгрегор и вся Ирландия боятся реванша
07:20 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Twitter

Новости спорта: У россиянина Хабиба Нурмагомедова верят в то, что боец проведет реванш с Конором Макгрегором.

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (27-0) Али Абдель-Азиз рассказал сайту TMZ, что Конор Макгрегор (21-4) не хочет реванша с его подопечным.

«Конор не просил о реванш с Хабибом. Он даже не думает о возможном втором поединке. Его отец боится реванша, мама, дети, жена. Вся Ирландия не хочет этого. Они боятся даже произносить слово «реванш». Страх спустился над Ирландией.

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Они боятся любого слова, которое начинается из буквы «Х». Хабиб же готов драться с любым: с верблюдом, ослом, медведем. Он готов драться даже с тигром. Я знаю только одно: мы хотим, чтобы Конор спокойно дожил свои дни в мире и покое. Ему следует помнить, что не стоит браться за задачи, которые не можешь решить».

Напомним, ранее стало известно, что за временный чемпионский титул в легком весе сразятся Макс Холловэй и Дастин Порье.

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UFC, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор.
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