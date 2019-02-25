Менеджер Нурмагомедова: Макгрегор и вся Ирландия боятся реванша

Новости спорта: У россиянина Хабиба Нурмагомедова верят в то, что боец проведет реванш с Конором Макгрегором.

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (27-0) Али Абдель-Азиз рассказал сайту TMZ, что Конор Макгрегор (21-4) не хочет реванша с его подопечным.

«Конор не просил о реванш с Хабибом. Он даже не думает о возможном втором поединке. Его отец боится реванша, мама, дети, жена. Вся Ирландия не хочет этого. Они боятся даже произносить слово «реванш». Страх спустился над Ирландией.

Они боятся любого слова, которое начинается из буквы «Х». Хабиб же готов драться с любым: с верблюдом, ослом, медведем. Он готов драться даже с тигром. Я знаю только одно: мы хотим, чтобы Конор спокойно дожил свои дни в мире и покое. Ему следует помнить, что не стоит браться за задачи, которые не можешь решить».

Напомним, ранее стало известно, что за временный чемпионский титул в легком весе сразятся Макс Холловэй и Дастин Порье.