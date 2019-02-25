Сын Шумахера примет участие в тестах Альфа Ромео

Новости спорта: Мик пройдет тестовые гонки для новичков в апреле.

Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, Мик примет участие в тестах новичков после Гран-при Бахрейна. Об этом сообщает SoyMotor.

Молодой гонщик пройдет тесты в апреле в составе команды Формулы-1 Альфа Ромео за рулем нового болида С38.

Если Шумахер покажет хороший результат, то получит возможность поучаствовать в тестах после Гран-при Испании, но уже в составе Феррари.

Напомним, в 2018 году Шумахер-младший стал чемпионом европейской Формулы-3 и в данный момент является частью молодежной программы Феррари.

Ранее сообщалось, Мик Шумахер рассказал о планах на ближайший год.