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Олимпийский чемпион Абраменко пропустит следующий сезон

Олимпийский чемпион Абраменко пропустит следующий сезон
22:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Украинский олимпийский чемпион по фристайлу (лыжная акробатика) Александр Абраменко сделает перерыв в выступлениях, как минимум, на один сезон.

Об этом спортсмен заявил в комментарии "UA: Первый" после этапа Кубка мира в Минске.

"Мысли отдохнуть были еще после Олимпиады-2018. Это были четвертые Олимпийские игры для меня. Было трудно и физически, и морально. Думал завершить выступления после Олимпиады в Корее, но сдержал чемпионат мира. В следующем году буду лечиться. После этого с новыми силами поеду чемпионат мира", - сказал Александр.

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Ожидается, что Абраменко вернется к активным тренировкам летом 2020 года, когда начнется подготовка к сезону-2020/2021. На чемпионате мира будут разыгрываться первые зачетные очки на Олимпиаду-2022.

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Фристайл, Александр Абраменко.
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