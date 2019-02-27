Олимпийский чемпион Абраменко пропустит следующий сезон

Новости спорта: Украинский олимпийский чемпион по фристайлу (лыжная акробатика) Александр Абраменко сделает перерыв в выступлениях, как минимум, на один сезон.

Об этом спортсмен заявил в комментарии "UA: Первый" после этапа Кубка мира в Минске.

"Мысли отдохнуть были еще после Олимпиады-2018. Это были четвертые Олимпийские игры для меня. Было трудно и физически, и морально. Думал завершить выступления после Олимпиады в Корее, но сдержал чемпионат мира. В следующем году буду лечиться. После этого с новыми силами поеду чемпионат мира", - сказал Александр.

Ожидается, что Абраменко вернется к активным тренировкам летом 2020 года, когда начнется подготовка к сезону-2020/2021. На чемпионате мира будут разыгрываться первые зачетные очки на Олимпиаду-2022.