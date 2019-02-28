ЧМ по велотреку: украинцы провалили первый день

Новости спорта: Розыгрыш медалей прошел без участие украинцев.

В польском Прушкове стартовал чемпионат мира по велоспорту на треке. Увы, первый день принес лишь разочарование для украинских болельщиков.

Самые большие надежды у нас были в женском командном спринте, но Любовь Басова и Елена Старикова заняли 12-е место в квалификации, не сумев попасть в восьмерку, которые выходили в плей-офф.

В мужской командной гонке преследования Роман Гладыш, Виталий Гринев, Тимур Малеев, Владислав Щербань заняли последнее место уже на первом этапе квалификации.

Также последними стали украинцы и в квалификации в женской командной гонке преследования, где за Украину выступили Оксана Клячина, Татьяна Клименко, Валерия Кононенко, Анна Нагорная и Анна Соловей.