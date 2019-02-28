На Олимпиаде-2020 в Токио полностью запретят курение

Новости спорта: Курить нельзя будет в помещениях, на открытом воздухе и в охраняемых периметрах объектов Игр.

Организационный комитет Олимпийских игр 2020 года в Токио объявил о запрете курения и вейпинга на объектах проведения Олимпиады и Паралимпиады. Запрет касается табачных изделий и электронных сигарет. Курить нельзя будет в помещениях, на открытом воздухе и в охраняемых периметрах объектов Игр.

Токио-2020 станет первой летней Олимпиадой, на которой будет действовать запрет на курение на всех объектах Игр.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее стало известно, что японцы сдали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей. Для изготовления полного комплекта наград необходимо чуть менее 7 тонн драгоценных металлов.

Планируется, что Олимпиада-2020 может принести Японии гигантскую прибыль в $283 миллиарда. Больше половины этой суммы заработает Токио, который создаст два миллиона рабочих мест.

Мы также писали, что волонтеры не хотят работать в зараженной Фукусиме. Пока только 503 человека зарегистрированы волонтерами из 1500 позиций, которые приготовили организаторы.