Россиянка Сливко рассказала, как ей желали смерти после Кубка мира

Новости спорта: Биатлонистка Виктория Сливко рассказала об общении с болельщиками в социальных сетях и поступающей к ней критике.

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала об общении с болельщиками в интернете и заявила, что там очень редко бывает похвала:

«Критическая ситуация раскрутилась в прошлом году, когда меня вызывали на этапы Кубка мира. Читала комментарии и не понимала, с какой целью люди это пишут.

Но я не обижалась, не думала, что я такая плохая, что меня несправедливо берут в сборную. Иногда смеялась – «черепаха» и так далее… Близко к сердцу не принимала, но любая информация все равно оставляет отпечаток.

Когда я иногда вступала в диалоги, это еще больше раззадоривало «болельщиков». В директ инстаграма мне мог написать человек, не входивший в число моих друзей. И там случалась самая жесть.

На чемпионате России в Ханты-Мансийске в прошлом году мне приходили сообщения: «Пробеги сегодня плохо, я поставил тысячу рублей на то, что ты стрельнешь по воробьям». После масс-старта, в котором заняла второе место с четырьмя нулями, я ожидала прочитать что-то хорошее – открываю, а мне желают смерти…»

Напомним, в состав сборной России попала биатлонистка, которая пропустила три допинг-теста.