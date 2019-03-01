Абраменко признан лучшим спортсменом февраля в Украине

Новости спорта: Олимпийский чемпион Александр Абраменко признан лучшим спортсменом февраля 2019 года в Украине

Национальный олимпийский комитет Украины признал вице-чемпиона мира по фристайлу Александра Абраменко лучшим спортсменом февраля в Украине.

Его личный наставник главный тренер сборной Украины по фристайлу Энвер Аблаев признан лучшим тренером. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

Высокого признания НОК олимпийский чемпион-2018 по фристайлу (лыжная акробатика) Александр Абраменко удостоен благодаря великолепному выступлению на чемпионате мира, который состоялся в Дир-Вэлли (США). Спортсмен завоевал серебряную медаль, которая стала первой наградой чемпионатов мира в его карьере и второй в истории украинской лыжной акробатики, а вместе с тем и самым высоким достижением украинских спортсменов в олимпийских номерах программы последнего зимнего месяца.

Для Абраменко это уже третья высокая награда НОК Украины. Раньше он был лучшим спортсменом февраля в Украине в 2016 и 2018 годах.

Как сообщалось ранее, Александр Абраменко решил сделать перерыв в выступлениях как минимум на один сезон. Ожидается, что спортсмен вернется к активным тренировкам летом 2020 года, когда начнется подготовка к сезону-2020/21. На чемпионате мира будут разыграны первые зачетные очки на Олимпиаду-2022.