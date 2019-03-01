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UFC 235. Ковингтон сорвал открытую тренировку Усмана (Видео)

UFC 235. Ковингтон сорвал открытую тренировку Усмана (Видео)
12:27 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон попытался сорвать открытую тренировку Камару Усмана перед UFC 235.

На этом турнире Усман подерётся с обладателем титула полусреднего дивизиона Тайроном Вудли.

Ковингтон пришёл на открытое мероприятие с поясом и мегафоном и около минуты выкрикивал в него фразы «Настоящий чемпион здесь!" и «Ты скучный!".

Ранее Колби неоднократно высказывал недовольство решением руководства UFC дать титульный поединок не ему.

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«Возможно, нам придётся обратиться в суд. Потому что давайте представим: Том Брэди выиграл чемпионат AFC (конференция NFL. – Прим. ред.), и Роджер Гуделл (комиссар NFL. – Прим. ред.) говорит ему: «Тебя не будет в Супербоуле, потому что ты нам не нравишься". Нет, такого не будет.

Если UFC хочет быть цирком и коррумпированным бизнесом, тогда это их проблема. Я отстаиваю то, во что верю. Я не отступлю. Мне всё равно, что скажет дядюшка Фестер (Дэна Уайт. – Прим. ред.). Я боец номер один в мире. Посмотрите на сайте UFC. У меня был пояс, который на меня надел дядюшка Фестер. Я был единственным бойцом, которого пригласили в Белый дом. Что ещё нужно сделать? Каковы в нынешнее время критерии для получения титульного боя? Мы пойдём в суд. Я сделаю это адом для UFC. Они уже пытаются превратить мою жизнь в ад. Бизнес, который они пытаются сделать, нелеп. Он не имеет смысла", — сказал ранее Ковингтон.

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MMA, UFC, Новости ММА, Колби Ковингтон, UFC 235, Смешанные единобортсва.
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