Лыжники, замешанные в допинг-скандале на ЧМ-2019, отстранены от соревнований

Новости спорта: Пять лыжников отстранены от Чемпионата мира по лыжным видам спорта-2019.

Пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS) сообщила, что пять лыжников, которые оказались в центре допинг-скандала на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия), получили временное отстранение.

Организация отстранила от соревнований австрийцев Доминика Балдауфа и Макса Хауке, эстонцев Андреаса Веерпалу и Карела Таммъярва, а также казахстанца Алексея Полторанина.

Напомним, 27 февраля полиция Австрии и Германии провела антидопинговый рейд в Зеефельде, где проходит чемпионат мира по лыжным гонкам. Один из арестованных лыжников делал себе переливание крови, когда к нему вторглись сотрудники правоохранительных органов. Вскоре все спортсмены признались в употреблении кровяного допинга и были отпущены на свободу.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Зеефельде завершится 3 марта.