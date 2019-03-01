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Пятница, 01.03.2019
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Белфорт о возвращении в ММА: Я планирую стать чемпионом ONE

Белфорт о возвращении в ММА: Я планирую стать чемпионом ONE
22:35 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Витор Белфорт вернулся в MMA, подписав контракт с ONE Championship.

Легендарный бразильский ветеран UFC Витор Белфорт (26-16) продолжит выступать в сингапурском промоушене ONE Championship, сообщает mmajunkie.com.

По словам Белфорта, в новой организации он попытается сразиться стать чемпионом.

«ONE Championship – это дом единоборств, и я планирую стать чемпионом ONE на глазах у лучших фанатов ММА в мире».

Напомним, Белфорт закончил карьеру 13 мая 2018 года, когда проиграл нокаутом Лиото Мачиде.

Ранее ONE Championship пополнился Топовыми бойцами UFC Эдди Альваресом, Деметриусом Джонсоном и Сейджем Норкаттом.

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UFC, ONE Championship, Витор Белфорт.
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