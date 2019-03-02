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UFC 235. Результаты взвешивания (Видео)

UFC 235. Результаты взвешивания (Видео)
11:16 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Завтра, 2 марта, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 235.

Главным его событием станет титульный поединок в полутяжёлом весе, в котором встретятся чемпион организации Джон Джонс и Энтони Смит.

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Джонс оказался немного тяжелее соперника, показав 92,9 кг, вес Смита составил 92,7 кг.

В андеркарде этой встречи выступит россиянин Забит Магомедшарипов. Перед поединком с Джереми Стивенсом Забит весит 66,2 кг, соперник показал такой же вес.

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UFC 235. Взвешивание

Основной кард:

Джон Джонс (205 фунтов) — Энтони Смит (204,5 фунта)

Тайрон Вудли (170) — Камару Усман (169)

Робби Лоулер (170) — Бен Аскрен (170,5)

Тешия Торрес (115) — Чжанг Вейли (116)

Коди Гарбрандт (136) — Педро Муньос (136).

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MMA, Смешанные единоборства, Новости ММА, UFC 235.
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