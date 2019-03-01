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Чемпион UFC Джонс: Я никогда сознательно не принимал допинг

Чемпион UFC Джонс: Я никогда сознательно не принимал допинг
14:53 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Джон Джонс отрицает сознательный прием допинга и надеется на разрешение сложившейся ситуации.

Чемпион UFC Джон Джонс высказался по поводу проваленного допинг-теста перед боем с Энтони Смитом на UFC 235.

"После каждого провала на допинг-тесте я думаю: "О, черт". Но меня устраивает мысль, что это стало частью моей карьеры. Я не знаю, как долго это продлится. Единственное, что заставляет меня спать спокойно, так это осознание того, что меня тестируют три самых влиятельных агентства в мире. Я никогда не избегал тестов. Мне кажется, что чем больше меня тестируют, тем больше данных будет об этой ситуации, и тем больше всем все будет понятно.

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Я бы хотел, чтобы фанаты не просто читали заголовки, но еще и кликали на ссылки и узнавали, что происходит на самом деле. Мне не стыдно. Я много раз говорил, что я никогда сознательно не принимал допинг", - цитирует Джонса MMA Junkie.

Напомним, в крови Джонса снова обнаружили метаболиты туринабола, но по мнению специалистов, это остаточное явление, после того, как Джонс принимал препарат в 2017 году, за что уже отбыл дисквалификацию.

В отношении Джонса не будут принимать никаких мер и он проведет защиту титула 2 марта в бою с Энтони Смитом на UFC 235.

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MMA, Джон Джонс, UFC, Энтони Смит.
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