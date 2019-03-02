Украинцы Бутрым и Рыжикова не пробились в финал ЧЕ-2019 в беге на 400 метров

Новости спорта: В решающих забегах представителей Украины не будет.

Виталий Бутрым и Анна Рыжикова не сумели пробиться в финал соревнований чемпионата Европы по легкой атлетике в беге на дистанции 400 метров. С результатом в 47,2 секунды Бутрым занял 4-е место в своем забеге, показав общий 7-й результат. От 6-го места его отделяют 0,13 секунды.

В свою очередь, Рыжикова в своем забеге также финишировала 4-й с результатом в 53,22 секунды — 9-е место в общем зачете. Финалы мужских и женских соревнований в беге на 400 метров состоятся сегодня, 2 марта.

Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении проводится 1-3 марта в Глазго.