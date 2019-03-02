ЧМ-2019 по лыжным гонкам: Йохауг выиграла масс-старт

Победу одержала норвежка Терезе Йохауг. "Серебро" досталось ее соотечественнице Ингвильд Флугстад Эстберг
Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия
Женщины. Масс-старт, 30 км, свободный стиль
1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 1.14.26,2
2. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – +36,8
3. Фрида Карлссон (Швеция) – +44,0
4. Джессика Диггинс (США) – +1.05,9
5. Шарлотт Калла (Швеция) – +1.16,6
6. Эбба Андерссон (Швеция) – +1.17,3
7. Натали фон Зибенталь (Швейцария) – +1.43,7
8. Тереза Штадлобер (Австрия) – +2.03,8
9. Виктория Карл (Германия) – +2.16,8
10. Рагнхиль Хага (Норвегия) – +2.25,3...