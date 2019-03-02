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ЧМ-2019 по лыжным гонкам: Йохауг выиграла масс-старт

ЧМ-2019 по лыжным гонкам: Йохауг выиграла масс-старт
15:51 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: На чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде состоялся женский масс-старт на 30 км свободным стилем.

Победу одержала норвежка Терезе Йохауг. "Серебро" досталось ее соотечественнице Ингвильд Флугстад Эстберг

Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия

Женщины. Масс-старт, 30 км, свободный стиль

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 1.14.26,2

2. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – +36,8

3. Фрида Карлссон (Швеция) – +44,0

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4. Джессика Диггинс (США) – +1.05,9

5. Шарлотт Калла (Швеция) – +1.16,6

6. Эбба Андерссон (Швеция) – +1.17,3

7. Натали фон Зибенталь (Швейцария) – +1.43,7

8. Тереза Штадлобер (Австрия) – +2.03,8

9. Виктория Карл (Германия) – +2.16,8

10. Рагнхиль Хага (Норвегия) – +2.25,3...

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Лыжи, Лыжный спорт, Терезе Йохауг, ЧМ-2019 по лыжным гонкам.
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