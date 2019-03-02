Кубок IBU. Отепяя: результаты мужского спринта

Новости спорта: Двухдневная программа седьмого этапа Кубка IBU в Отепяя завершилась мужским спринтом.

К сожалению, завершить этап громким аккордом украинской сборной не удалось. Как и накануне в финале суперспринта, на первой половине дистанции здорово выглядел Виталий Труш, претендовавший даже на призовое место. Но два промаха в стойке отбросили нашего спортсмена за пределы десятки лучших - итоговый результат Виталия 15-й.

Спринт. Мужчины

1. Давид Цобель Германия (1+0) 24:15,8

2. Хенрик Лабелунд Норвегия (0+2) +9,2

3. Йоханнес Дале Норвегия (1+0) +11,0

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12. Тарас Лесюк (1+0) +54,6

15. Виталий Труш (0+2) +1:11,4

49. Антон Дудченко (3+1) +2:55,0

51. Антон Мигда (2+0) +2:56,6

57. Максим Ивко (1+1) +3:25,0

Заключительный этап Кубка IBU пройдет в итальянском Мартелл-валь-Мартелло с 14 по 17 марта. И там для украинской сборной будет решаться вопрос о сохранении максимального представительства в мужской части Кубка IBU следующего сезона. Сейчас наша команда по-прежнему идет четвертой.