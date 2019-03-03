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Чемпион UFC сломал ногу перед боем

Чемпион UFC сломал ногу перед боем
15:03 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта: Чемпион UFC Камару Усман признался, что сломал ногу незадолго до поединка с Тайроном Вудли.

По словам Усмана, это оказало серьёзное влияние на его работу в октагоне.

«Это определённо сказалось на моём теле. Я должен был продолжать изо всех сил и пережить много невзгод, чтобы оказаться здесь.

Колби Ковингтон? Не могу находиться с ним в одном помещении. Мы как две собаки в комнате, которые хотят поубивать друг друга. Не думаю, что смогу уйти из ММА, не приложив руку к этому парню», — приводит слова Камару Усмана MMAJunkie.

Тайрон Вудли - Камару Усман. Видео чемпионского боя на UFC 235

Усман одержал победу над Тайроном Вудли единогласным решением судей. В главном поединке турнира 0FC 235 чемпион организации в полутяжёлом весе Джон Джонс одержал победу над Энтони Смитом, успешно защитив титул.

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UFC, Новости спорта, Тайрон Вудли, Камар Усман.
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