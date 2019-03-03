ЧМ по биатлону: состав сборной России

Новости спорта: Тренерский штаб назвал состав сборной России для участия в ЧМ по биатлону.

Тренерский штаб сборной России по биатлону объявил состав команды для участия в чемпионате мира, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта.

В заявку мужской сборной вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын и Никита Поршнев (присоединится к команде 8 марта). Седьмой участник чемпионата мира будет заявлен позже.

В состав женской команды включены Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева и Лариса Куклина.

Напомним, на предыдущем чемпионате мира, который проходил в Хохфильцене (Австрия), российская сборная завоевала две медали: бронзу — в смешанной эстафете, золото — в мужской командной гонке.