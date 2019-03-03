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Фуркад: Логинов раньше принимал допинг и теперь вернулся сильнее

Фуркад: Логинов раньше принимал допинг и теперь вернулся сильнее
23:37 Вс, 3 Март 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Французский биатлонист Мартен Фуркад объяснил, почему очень часто поднимает тему допинга.

«Когда все узнали, что Лэнс Армстронг сидел на допинге много лет, я чувствовал себя ребёнком, которого предали, но также и спортсменом, которого предали.

Для меня громко высказываться о допинге – это способ защитить себя. Это единственное, что я могу сделать, чтобы показать, что я не использую допинг. Если допинг-тестов недостаточно, чтобы доказать мою честность, слова о допинге – моя единственная возможность.

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Логинов раньше принимал ЭПО, и теперь он вернулся сильнее, чем был до этого. Может быть, я говорю слишком много, но я не единственный, кто сейчас ему не доверяет. Но только я и Себастиан Самуэльссон высказываем свои мысли публично», – цитирует Фуркада SVT.

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Биатлон, Допинг, Мартен Фуркад, Новости спорта, Новости биатлона.
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