Фуркад: Логинов раньше принимал допинг и теперь вернулся сильнее

Новости спорта: Французский биатлонист Мартен Фуркад объяснил, почему очень часто поднимает тему допинга.

«Когда все узнали, что Лэнс Армстронг сидел на допинге много лет, я чувствовал себя ребёнком, которого предали, но также и спортсменом, которого предали.

Для меня громко высказываться о допинге – это способ защитить себя. Это единственное, что я могу сделать, чтобы показать, что я не использую допинг. Если допинг-тестов недостаточно, чтобы доказать мою честность, слова о допинге – моя единственная возможность.

Логинов раньше принимал ЭПО, и теперь он вернулся сильнее, чем был до этого. Может быть, я говорю слишком много, но я не единственный, кто сейчас ему не доверяет. Но только я и Себастиан Самуэльссон высказываем свои мысли публично», – цитирует Фуркада SVT.