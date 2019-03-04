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Левченко завоевала серебро в прыжках в высоту на чемпионате Европы

Левченко завоевала серебро в прыжках в высоту на чемпионате Европы
09:41 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко заняла второе место в финале чемпионата Европы в помещениях.

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко заняла второе место в финале чемпионата Европы в помещениях. Ей покорилась планка на отметке 1,99 м.

Кроме Левченко, в финале выступали еще две украинки: Катерина Табашник стала четвертой (1,97 м), а Ирина Геращенко — пятой (1,94 м).

Победительницей в этом виде стала Мария Ласицкене из России, которая показала результат 2,01 м. Бронза у спортсменки из Литвы Айрине Пальшите (1,97 м).

Также бронзовую медаль сегодня добыла Марина Бех-Романчук в прыжках в длину. Ольга Ляхова заняла третье место в беге на дистанции 800 метров.

Ляхова выиграла "бронзу" чемпионата Европы на 800-метровке

До этого у сборной Украины в рамках ЧЕ было две медали: серебро в прыжках высоту завоевал Андрей Проценко, а бронзу в тройном прыжке выиграла Ольга Саладуха.

Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении проводится 1-3 марта в Глазго.

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Легкая атлетика, Юлия Левченко, Новости легкой атлетики, Мария Ласицкене.
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