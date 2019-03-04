Снукер. Селт – триумфатор турнира Indian Open

Новости спорта: На турнире китайский игрок сделал юбилейную 150-ю максимальную серию в истории снукера

Победителем рейтингового турнира Indian Open 2019 стал английский снукерист Мэттью Селт. В финале 33-летний спортсмен обыграл представителя Китая Лю Хаотяня со счетом 5:3. Оба соперника впервые играли в финале рейтингового турнира.

На Indian Open другой игрок из Китая Чжоу Юэлун сделал максимальную серию в 147 очков, которая стала юбилейной 150-й в истории снукера.

Турнир в Индии должен был пройти в сентябре 2018 года, но был перенесен на 2019 год из-за наводнения. Следующий рейтинговый турнир Players Championship пройдет в английском Престоне с 4 по 10 марта.