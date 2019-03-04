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Бой Емельяненко отменен

Бой Емельяненко отменен
15:45 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта: Поединок Александра Емельяненко на RCC 6 отменён, контракт приостановлен.

Российский MMA-тяжеловес Александр Емельяненко не выступит на турнире RCC 6, который состоится 4 мая в Челябинске. Причиной этому стал арест бойца за езду в нетрезвом виде.

«Боя Емельяненко в Челябинске точно не будет, но на проведение турнира это не повлияет. Мы формируем кард, в ближайшее время будет известно, кто возглавит шоу. Сегодня мы разговаривали с Александром, обсудили вопрос с отменой боя. Контракт с лигой не расторгнут, но пока приостановлен», — сказал исполнительный директор RCC Николай Клименко.

Александр Емельяненко попал в громкий скандал

Напомним, 1 марта Емельяненко припарковал автомобиль в неположенном месте и помешал эвакуаторщикам увезти машину. После этого попытался скрыться от полиции, но в результате спровоцировал ДТП, в которое были вовлечены ещё два автомобиля. Впоследствии оказалось, что Емельяненко находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Бокс, MMA, UFC, Александр Емельяненко, Новости бокса, Новости ММА.
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