Бой Емельяненко отменен

Новости спорта: Поединок Александра Емельяненко на RCC 6 отменён, контракт приостановлен.

Российский MMA-тяжеловес Александр Емельяненко не выступит на турнире RCC 6, который состоится 4 мая в Челябинске. Причиной этому стал арест бойца за езду в нетрезвом виде.

«Боя Емельяненко в Челябинске точно не будет, но на проведение турнира это не повлияет. Мы формируем кард, в ближайшее время будет известно, кто возглавит шоу. Сегодня мы разговаривали с Александром, обсудили вопрос с отменой боя. Контракт с лигой не расторгнут, но пока приостановлен», — сказал исполнительный директор RCC Николай Клименко.

Напомним, 1 марта Емельяненко припарковал автомобиль в неположенном месте и помешал эвакуаторщикам увезти машину. После этого попытался скрыться от полиции, но в результате спровоцировал ДТП, в которое были вовлечены ещё два автомобиля. Впоследствии оказалось, что Емельяненко находился в состоянии алкогольного опьянения.