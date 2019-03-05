Йоханнес Бе: Моя главная задача - выиграть как минимум три медали

Новости спорта: Йоханнес рассказал о своей моральной подготовке к мировому первенству.

Биатлонист из Норвегии Йоханнес Бе, который является олимпийском чемпионом и лидером общего зачета Кубка мира, поведал, что он ожидает от предстоящего чемпионата мира, который состоится в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.

"Никто за всю историю биатлона не получалось победить во всех гонках чемпионата мира, я считаю, что никто не сможет это сделать. У меня тоже вряд ли это получится.

Моя главная задача - выиграть как минимум три медали. Если это произойдет, то я буду счастлив. Но в глубине души мои ожидания от турнира выше", - приводит слова норвежца NRK.

Ранее сообщалось, что Фуркад возобновил подготовку к чемпионату мира.