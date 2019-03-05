ЧМ по шахматам: украинки сыграли вничью со сборной США

Женская сборная Украины на старте соревнований разошлась миром с представительницами США - 2:2 (выиграла Мария Музычук, проиграла Анна Ушенина, ничьи - Инна Гапоненко, Наталья Букса).
Результаты остальных поединков: Армения - Египет - 4:0, Россия - Казахстан - 3:1, Индия - Грузия -2:2, Китай - Венгрия - 3,5:0,5.
Во втором туре 6 марта сборная Украины встретится с командой Египта.
В мужском турнире Индия победила Швецию - 3,5:0,5, Иран уступил России - 1,5:2,5, Египет проиграл США - 1:3, Китай обыграл Азербайджан - 3,5:0,5, Англия взяла верх над Казахстаном - 2,5:1,5.
Чемпионаты мира проходят по круговой системе и завершатся 14 марта.