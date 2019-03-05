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ЧМ по шахматам: украинки сыграли вничью со сборной США

ЧМ по шахматам: украинки сыграли вничью со сборной США
17:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФИДЕ

Новости спорта: В Астане (Казахстан) завершились матчи первого тура командных чемпионатов мира по шахматам среди мужчин и женщин.

Женская сборная Украины на старте соревнований разошлась миром с представительницами США - 2:2 (выиграла Мария Музычук, проиграла Анна Ушенина, ничьи - Инна Гапоненко, Наталья Букса).

Результаты остальных поединков: Армения - Египет - 4:0, Россия - Казахстан - 3:1, Индия - Грузия -2:2, Китай - Венгрия - 3,5:0,5.

Во втором туре 6 марта сборная Украины встретится с командой Египта.

В мужском турнире Индия победила Швецию - 3,5:0,5, Иран уступил России - 1,5:2,5, Египет проиграл США - 1:3, Китай обыграл Азербайджан - 3,5:0,5, Англия взяла верх над Казахстаном - 2,5:1,5.

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Чемпионаты мира проходят по круговой системе и завершатся 14 марта.

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Чемпионат мира, Шахматы, ФИДЕ, Новости футбола.
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